Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, yoğun kar nedeniyle 14 Şubat Cuma günü de okullar tatil edildi.

Şanlıurfa'da kar nedeniyle eğitime verilen ara uzatıldı, System.String[]

Şanlıurfa'da, yoğun kar nedeniyle 14 Şubat Cuma günü de okullar tatil edildi.

Şanlıurfa Valiliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtilerek, "İl merkezi ve ilçelerimizde kreşler, ilkokul, ortaokul ve liselerde 14 Şubat 2020 Cuma günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personelimiz de kurumlarınca idari izinli sayılacaktır." denildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilmesini fırsat bilerek sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayarak ve kızakla kayarak gönüllerince eğlendi.

Karayolları, Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler ise kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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