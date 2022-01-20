Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Son Dakika

Tunceli'de buzlanma ve don olayı nedeniyle il genelinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında oluşan buz sarkıtları ile okul yollarındaki buzlanmaların ulaşım üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi.

İl genelindeki tüm okulların 21 Ocak cuma günü tatil edildiği bildirilen açıklamada, öğrenciler ve velilerin karnelerini yarın veya gelecek haftalarda mesai saatleri içinde okul idaresinden alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.