Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulanslar, jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Narlıkaya Mahallesi'nde doğum hastası ihbarına gitmeye çalışan sağlık ekibinin bulunduğu ambulans, olumsuz hava koşulları nedeniyle kara saplandı.
Durumun iletilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen jandarma ekipleri, zırhlı araçla çektikleri ambulansı kurtardı.
Daha sonra kırsal mahalleye giden sağlık ekipleri, doğum hastası kadını hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kellehan Mahallesinde bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine bölgeye sevk edilen ambulans kar nedeniyle ilerleyemedi.
Söz konusu mahalleye giden Siverek Belediyesi ekipleri, hasta vatandaşı alarak bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Rahatsızlanan vatandaş ilk müdahalesin ardından sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı vatandaş, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! ŞANLIURFA - Kara saplanan ambulansları jandarma ve belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika