Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi

15 dakika önce

ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Şanlıurfa'da kar tatili çocukları sevindirdi, System.String[]

ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Tatili fırsat bilen çocuklar parklara akın ederek kar topu oynadı.

Şanlıurfa ve ilçelerinde akşam saatlerinde yoğun şekilde etkisini sürdüren karda, en çok sevinen çocuklar oldu. Şanlıurfa Valiliğince eğitime verilen 1 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, sokaklarda doyasıya kar topu savaşı yaparak eğlendi. Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiğini duyuran Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirterek, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın" denildi. Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri ise kent merkezinde tuzlama çalışması yaparak buzlanmanın önüne geçti.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
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