Şanlıurfa'da Kar Yağışı

- Karayolunda ilerleyen araçların görüntüsü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin sis lambalarını açmaları Şanlıurfa'nın kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor.

- Karayolunda ilerleyen araçların görüntüsü.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin sis lambalarını açmaları Şanlıurfa'nın kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor.

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