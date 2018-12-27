Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kar Yağışı

Şanlıurfa'da Kar Yağışı

18 dakika önce

- Karayolunda ilerleyen araçların görüntüsü. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin sis lambalarını açmaları Şanlıurfa'nın kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor.

- Karayolunda ilerleyen araçların görüntüsü.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülerin sis lambalarını açmaları Şanlıurfa'nın kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili olan sis, zaman zaman trafiği olumsuz etkiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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