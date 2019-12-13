Şanlıurfa'da kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kar yağışı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar yağışı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekiplerince, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Şanlıurfa'da kar yağışı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde karayolları ekiplerince, kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, özellikle Viranşehir-Demirci, Demirci-Ovabağ yollarında sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 91. Şube Şefliği Viranşehir Bakım Şefi Hasan Duvarcı, kar yağışı nedeniyle Viranşehir- Diyarbakır kara yolunda bir aksaklık yaşanmaması için tüm ekibin çaba harcadığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla yolların tamamen ulaşıma açık olduğunu ifade eden Duvarcı, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş

Son Dakika Haberleri
18:10 Zonguldak kaçak ocakta ölen afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika
18:10 SETA'da "İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları" paneli - Son Dakika
18:09 Bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
18:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
18:08 Hatay'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Son Dakika
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 18:13:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da kar yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]