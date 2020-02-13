Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor

6 saat önce

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi.

Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oluyor, System.String[]

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir günlüğüne tatil edildi. Öğrenciler okulların tatil edilmesiyle gece saatlerinden itibaren kartopu oynamaya başladı.


Şanlıurfa ve ilçelerinde akşam saatlerinde yoğun şekilde etkisini sürdüren kar yağışına, en çok sevinen çocuklar oldu. Şanlıurfa Valiliğince eğitime verilen 1 günlük tatili fırsat bilen çocuklar, kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Çocuklar, evlerinin çevresinde kar topu savaşı yaparak eğlendi. Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiğini duyuran Şanlıurfa Valiliği, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını aktardı. Kar, çocuklar için eğlenceye dönüşürken, sürücüler için de çileye dönüştü. Belediyeye ait iş makineleri yollarda olası kazaların önüne geçmek için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:20 Kaynak: İHA
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