Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı Şanlıurfa düzenlendi - Son Dakika
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Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı Şanlıurfa düzenlendi

25.08.2022 13:30
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı Şanlıurfa düzenlendi

Şanlıurfa'da, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı düzenlendi.

Şanlıurfa'da, Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda yaptığı konuşmada, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan kalkınma planıyla hem yöredeki hem de ulusaldaki çeşitli unsurların koordineli ve eş güdümlü yürütüleceğine inandığını söyledi.

Bölgenin ve şehrin gelişimi için her türlü çalışmaya destek verdiklerini belirten Ayhan, şöyle konuştu:

"Bölgelerdeki yatırımlarda kamunun daha fazla finans ve alt yapı desteği sunması gerekiyor. Bölgede tarım sanayisini geliştirecek çalışmalar için bilgi aktarımı yapmamız gerekiyor. Çiftçiyi bilgiyle toprağı da suyla buluşturmak gerekiyor. İkisi bir araya geldiği zaman dönüşüm müthiş olur. Bizler elimizden gelenin fazlasını yapacak şekilde çalışıyoruz. Bizler terleyen, terleten, koşan, koşturan olacağız inşallah. Ekip ruhunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral da, "Gelişen ekonomisi, artan yaşam kalitesi ve istihdam olanaklarıyla kadim Mezopotamya'nın yükselen yıldızı Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesi. Biz bugün iç anket çalışmalarıyla elde ettiğimiz Şanlıurfa'nın ve Diyarbakır'ın vizyonunu tartışacağız. Önemli vizyon önerileri var. İki ilimizin kalkınmasını tetikleyecek bir çok eksen ve çalışma var. Bu çalıştayda bölge kalkınmasına yönelik önemli konularda bilgi alışverişi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Çalıştay, "Üretim ve Dış Ticaret", "Turizm ve Kültürel Miras", "Sosyal Kalkınma" ile "Tarım ve Kırsal Kalkınma" oturumlarıyla sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Karacadağ Kalkınma Ajansı, Salih Ayhan, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacadağ Kalkınma Ajansı 2024-2028 TRC2 Bölgesi Bölge Planı Çalıştayı Şanlıurfa düzenlendi - Son Dakika

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