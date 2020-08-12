Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 47 kişiye para cezası - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymayan 47 kişiye 148 bin 50 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, karantina kararı uygulanan 1012 haneyi ziyaret ederek, hastaların izolasyon kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetimlerde adreslerinde bulunmayan 47 kişiye karantina tedbirini ihlal etmekten 148 bin 50 lira ceza verildi.

Öte yandan, Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İçişleri Bakanlığının genelgesine göre kentte gece gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki denetimlerde vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyaran Erin, "Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimiz hem de toplum sağlığı için hepimiz kendimizi denetleyerek son derece basit olan temizlik, maske ve mesafe kuralıyla salgının üstesinden gelebiliriz. Sağlık için, hepimiz için tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimin uygulanması çok kolay olan bu üç kurala uymalarını bekliyorum." dedi.