Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 8 kişiye 22 bin 200 TL ceza - Son Dakika

- Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayan 8 kişiye 22 bin 200 TL ceza

ŞANLIURFA - Dünya genelinde etkili olmaya devam eden korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Şanlıurfa'da, son 24 saatte bin 394 personelin 303 ekiple yaptığı denetimlerde, 3 bin 153 işyeri kontrol edildi. 90 işyeri ve 101 kişi hakkında cezai işlemin yapıldığı denetimlerde, 110 bin TL cezai işlem uygulandı.

Korona virüs pozitif vaka olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulan adresleri denetleyen 453 personelden oluşan 122 ekip, karantina tedbirlerine aykırı hareket ederek adreslerini terk ettikleri belirlenen 8 kişi hakkında toplam 22 bin 200 TL para cezası kesildi. Adreslerini terk eden kişiler ikametlerine çağrılarak izolasyon tedbirlerine tekrar aykırı hareket ettikleri belirlendiği takdirde karantina yurtlarında zorunlu olarak izolasyona tabi tutulacakları tebliğ edildi.

Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu il genelinde de denetimlerini sürdüren ekipler, 191 kişiye toplam 174 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. Korona virüs şüphesiyle rahatsızlıkların bildirildiği ve evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların sağlık sorunlarını bildirdiği çağrı merkezi de son 24 saatte 2 bin 585 çağrıya cevap verdi. Çağrı merkezi, vatandaşların yaptığı ilaç talebi, evde sağlık hizmeti ve diğer sağlık sorunlarına yönelik 144 adrese hizmet verdi.