Şanlıurfa'da karantina kurallarına uymayanlara 66 bin 788 lira ceza kesildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bin 761 riskli alanda yapılan kontrollerde, karantina kurallarına uymayan işletme ve şahıslara 66 bin 788 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen kapsamlı koronavirüs denetimlerinde, Şanlıurfa'da 3 bin 761 riskli alan kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 128 işletme ve şahsa 66 bin 788 lira ceza kesildi.