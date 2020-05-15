Şanlıurfa'da karantina süresi dolan 100 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Polis araçları, otobüslere kent çıkışına kadar eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalanlar, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

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