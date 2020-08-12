Şanlıurfa'da karantinaya uymayanlara ceza yağdı - Son Dakika

- Şanlıurfa'da karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 47 kişi 148 bin 50 TL para cezası uygulandı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik Şanlıurfa Valiliği tarafından alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak yapılan izolasyon denetimlerine devam edildi. Ara vermeden, denetimleri il genelinde sürdüren ekipler, Şanlıurfa Valiliği tarafından görevlendirilen 95 araçla karantina tedbiri uygulanan bin 12 haneyi ziyaret etti. Pozitif vaka tespiti yapılarak, evde izolasyon tedbiri kararı alınan vatandaşları ikametlerini kontrol eden polis, jandarma ve sağlık personelinden oluşan denetim ekipleri, ziyaret ettikleri hanelerde karantina tedbirine uyan vatandaşların ihtiyaçlarını sorarak gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Yapılan denetimlerde karantina kararını ihlal ederek ikametlerinde bulunmadıkları tespit edilen 47 kişi ise evlerine çağrılarak haklarında toplam 148 bin 50 TL para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA