Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, evlerinde yakınlarınca hareketsiz halde bulunan Fadime (31), Muhammed (9) ve Hacı Öksüz (2) ile Gülay (72) ve Yakup Yılmaz (71), özel araçlarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:36 Kaynak: AA

Gülay, Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İran, Atlas Okyanusu'nun Amerika Kıyılarına Savaş Gemileri Göndereceğini Duyurdu Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün

Teslim Olan PKK'lı Kadın Teröristten İtiraf: Sözde Yönetici, Yaralı Kadın Teröriste Mağarada Tecavüz Etti Ortaokulda Bıçaklı Kavga! 14 Yaşındaki Öğrenci Göğsünden Bıçaklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 13:52:16. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]