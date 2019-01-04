Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 5 kişi, hastanede tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, evlerinde yakınlarınca hareketsiz halde bulunan Fadime (31), Muhammed (9) ve Hacı Öksüz (2) ile Gülay (72) ve Yakup Yılmaz (71), özel araçlarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 5 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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