Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü
45 dakika önce
Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, karısı ise hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti, karısı ise hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova
ilçesine bağlı Yaslıca
Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa (69) ve Emine Vuran (63) çifti, gece sobayı yakıp uyudu. Sabah
saatlerinde haber alamadıkları için Vuran çiftinin evine giden yakınları, karı kocayı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis
ekiplerince ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Vuran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikeyi atlatan Emine Vuran'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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