Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne öldü, 2 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıgöklü Mahalesi'nde yaşayan Karadağ ailesinden haber alamayan yakınları eve gitti.

Hacer Karadağ (53) ile çocukları Şerif (16) ve Halil Karadağ'ı (13) evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumunu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen anne Hacer Karadağ'ın öldüğünü belirledi. Şerif ve Halil Karadağ ise 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Karadağ'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada nakliyecilik yaptığı öğrenilen baba Hasan Karadağ'ın ise İstanbul'a yük götürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:44 Kaynak: AA

Halfeti, Anne, Karadağ, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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