Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

14 dakika önce

Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, karısı ise hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Şanlıurfa'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti, karısı ise hastaneye kaldırıldı.

Bozova ilçesinin Yaslıca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (69) ve Emine Vuran (63) çifti, gece sobayı yakıp uyudu.

Sabah saatlerinde haber alamadıkları için Vuran çiftinin evine gelen yakınları, karı kocayı baygın vaziyette buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Vuran, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikeyi atlatan Emine Vuran'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: AA

Sabah, Yaslıca, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
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