Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, baba ve üç oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne hayatını kaybetti, baba ve üç oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Dönmez ailesinden bir süredir haber alamayan yakınları eve geldi.

Yakınlarınca baygın halde bulunan baba Yasin ve anne Aynur ile çocukları Halil, Erkan ve Serhan Dönmez, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aynur Dönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen baba ve 3 oğlunun tedavileri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Anne, Halfeti, Şanlıurfa, Güncel
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