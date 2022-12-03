Şanlıurfa'da iki kardeşin tartışmasında kan döküldü: Tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da iki kardeşin tartışmasında kan döküldü: Tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

03.12.2022 19:13
Şanlıurfa'da iki kardeşin tartışmasında kan döküldü: Tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma, ölümle bitti. sonuçlandı. Kardeşinin tüfekle vurduğu kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde B.H. ile kardeşi Y.H. arasında Balık Ayağı Bulvarı üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.H, ablası B.H'ye pompalı tüfekle ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan B.H, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KARDEŞ GÖZALTINDA

Olay yerinden kaçmaya çalışan Y.H, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da iki kardeşin tartışmasında kan döküldü: Tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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