Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde B.H. ile kardeşi Y.H. arasında Balık Ayağı Bulvarı üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.H, ablası B.H'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Ağır yaralanan B.H, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçmaya çalışan Y.H, bölgedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da iki kardeşin tartışmasında kan döküldü: Tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika