Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga kameraya yansıdı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kardeşler arasındaki kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, A.D. miras nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan kız kardeşi H.A'nın yaşadığı merkez Haliliye ilçesindeki binanın önüne geldi.

A.D, yanındaki eşi ve çocuklarıyla kardeşine ait evin balkonuna sopa ve taş attı, apartmanın önündeki otomobile de zarar verdi.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.