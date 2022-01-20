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Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

20.01.2022 11:29

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı sonrası iş makineleri ile gece saatlerinden itibaren ulaşımın sorunsuz sağlanması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı sonrası iş makineleri ile gece saatlerinden itibaren ulaşımın sorunsuz sağlanması için karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa genelinde ve çevre illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, 20 Ocak 2022 günü Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okullarda eğitim öğretime bir gün daha ara verilirken, olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlara yönelik hizmetler 112 Acil Çağrı Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde 24 saat esasıyla devam ediyor. Vali Abdullah Erin'in, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iletişim sistemi üzerinden anlık takip ettiği gelişmelere AFAD, Jandarma, Emniyet, UMKE, Karayolları, DSİ ve belediye ekipleri yönlendiriliyor. Belediyeler ve görevli tüm kamu kurum kuruluşlarının, ulaşımın sorunsuz sürdürülmesi için kar küreme, tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü Şanlıurfa'nın Siverek ve Hilvan ilçe kırsalında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bildirildi. Bölgede iş makineleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışmaya devam ederken, kapalı olan köy yollarının bildirilmesi için muhtarlarla iletişime geçildi.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden 24 saat kesintisiz koordinasyonun sağlandığı karla mücadele çalışmalarında öncelik, hastanelere ulaşması gereken hastalar ile yolda mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasına veriliyor.

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

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112 Acil Çağrı, Şanlıurfa, Ocak, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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