Şanlıurfa'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

Şanlıurfa'da karla mücadele çalışması

20.01.2021 16:23
Şanlıurfa'da karla mücadele çalışması, System.String[]

Şanlıurfa Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardında yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

Şanlıurfa Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardında yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yollarda her hangi bir olumsuz durum yaşanmaması için kar yağışının ilk dakikalarından itibaren çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, Karaköprü Maşuk bölgesinde tuzlama, yol açma ve kar küreme çalışması yaptı.

Yolları kardan temizleyen ve bölge sakinlerinin ulaşımını rahatça kullanabilmelerini sağlayan ekiplerin henüz yolu tamamlanmamış alanlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Maşuk bölgesi ve çevresinde çalışmalarını bitirdikten sonra kartopu oynadı.

Şanlıurfa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da karla mücadele çalışması - Son Dakika


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