ŞANLIURFA'DA, KASAPTA 1 TON 250 KİLO BOZUK ET ELE GEÇTİ - Son Dakika

ŞANLIURFA'da zabıta ekiplerinin denetim yaptığı kasapta 1 ton 250 kilo, sağlıksız, mühürsüz ve etiketsiz kaçak et ele geçirildi. Sahibine cezai işlem uygulayan ekipler kasap dükkanını mühürlerken, etler ise imha edildi.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri, Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Suriye uyruklu bir kişinin işlettiği kasapta yaptığı denetimde 1 ton 250 kilo kaynağı belli olmayan et ele geçirildi. Etlerin üzerinde mühür olmadığını fark eden görevliler, ağır koku nedeniyle çalışmakta zorlandı. Arapça bilen zabıta eşliğinde kasabın deposunda bulunan dolapta insan sağlığına uygun olmayan poşetler içerisindeki etlere el kondu. Etlere imha edilmek üzere el konulurken, işyeri sahibine cezai işlem uygulayan ekipler, ruhsatı bulunmayan iş yerini mühürledi.