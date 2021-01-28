Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "kasten öldürme" suçundan aranan kişi saklandığı evde yakalandı
28.01.2021 18:45
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014'te Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde karıştığı olayda "kasten öldürme" suçundan aranan ve 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K'nin Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiği bilgisine ulaştı.
Asayiş Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Ö.K. yakalandı.
Adliyeye sevk edilen Ö.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika Fenerbahçe'nin gündeminde olan Marega için Pinto da Costa'dan açıklama: Teklif almadık Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Son Dakika! Gine Körfezi'nde 15 Türk denizciyi esir alan korsanlarla ilk temas kuruldu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi İtalyan güvenlik güçlerinden, Cristiano Ronaldo ve eşinin tatil kaçamağına inceleme 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Esnaftan ayakkabı hırsızına meydan dayağı