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Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın

49 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediyeye ait katı atık depolama alanında yangın çıktı.

Şanlıurfa'da katı atık depolama alanında yangın, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde belediyeye ait katı atık depolama alanında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.
Yangın Siverek- Diyarbakır karayolunun 2'inci kilometresindeki katı atık depolama alanında çıktı. Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek kısa sürede karayolunun yakınlarına kadar geldi. Bölgede paniğe neden olan yangın için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Siverek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemi alarak alevlerin çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar ekiplerin çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Şu anda ekiplerimizle birlikte bölgede çalışmalar yapıyoruz. Jandarma ekiplerimiz çevredeki çiftçilerimizi uyardı. Yangının ekili arazilere sıçramaması için gerekli önlemleri aldık. Yangın itfaiye ekiplerimiz tarafında kontrol altına alınıyor" dedi. 

 


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:41 Kaynak: DHA
İtfaiye, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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