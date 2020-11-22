Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kavga: 1 ölü, 1 yaralı
22.11.2020 17:06
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan kavgada yaralanan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Keçikıran kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki aile, mahallede kavga etti. Balta, kürek ve sopaların kullanıldığı kavgada Ahmet Alay ile Aziz Alay yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden 39 yaşındaki Aziz Alay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalleye giden güvenlik güçleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şahsı gözaltına aldı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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