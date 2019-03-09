Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada bir kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada bir kişi, yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki iş merkezinde komşu olan iki esnaf, iş yeri önüne konulan kasalar nedeniyle tartıştı.



Tartışma kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada bir esnaf, yaralandı.



Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle taraflar ayrıldı.



Polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

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