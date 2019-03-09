Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı

28 dakika önce

Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada bir kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da esnaf arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada bir kişi, yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki iş merkezinde komşu olan iki esnaf, iş yeri önüne konulan kasalar nedeniyle tartıştı.

Tartışma kısa sürede bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir esnaf, yaralandı.

Çevredeki diğer esnafın da araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullu Gelin'e Faruk ve Özgür'ün Öpüşmesi Damga Vurdu Bu Lisenin Mezunları İşsiz Kalmıyor

Bayraklı Belediyesi'nde En Düşük İşçinin Maaşı Yaklaşık 3 Bin 500 Lira Oldu Evinde Başladığı İşinde 15 Milyon Dolarlık İhracata Ulaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 15:56:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]