Şanlıurfa'da Kavga: 4 Gözaltı
1 saat önce
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
'ndaki Rabia Meydanı
'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA
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