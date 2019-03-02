Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kavga: 4 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kavga: 4 Gözaltı

1 saat önce

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kavga: 4 Gözaltı, System.String[]
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Rabia Meydanı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:26 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki Grup Kent Meydanında Tekme Tokat Kavga Etti! 5 Kişi Gözaltına Alındı Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı!

Millet İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Atıf Yiğit'in Konvoyuna Saldırı Düzenlendi Okul Müdürü, Derse Geç Kalan Öğrencilere Okulun Merdiveninde Dayak Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 22:31:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kavga: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]