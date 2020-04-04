Şanlıurfa'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası - Son Dakika

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Şanlıurfa'da kavga eden gruba sosyal mesafe ihlalinden para cezası
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.
İlçede iki grup arasında evlerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı.
Haklarında işlem başlatılan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:54 Kaynak: AA
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