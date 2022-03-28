Şanlıurfa'da kavgada bıçaklanan çocuk öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kavgada bıçaklanan çocuk öldü

28.03.2022 13:46
Şanlıurfa'da kavgada bıçaklanan çocuk öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Rabia Meydanı'nda Suriyeli iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Muhammed Usame el-Hamid (15) ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hamid, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hamid'in cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede kavgaya karıştığı belirlenen A.İ (16) ve İ.F'yi (17) gözaltına aldı.

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Rabia Meydanı, Şanlıurfa, Suriyeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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