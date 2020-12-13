ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

13.12.2020 17:59

Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı.

Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, taraflar bıçaklı saldırıda bulundu.

Saldırıda 2 polis, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralı polisler, çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı
ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı
ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı
ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

Şanlıurfa, Eyyübiye, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı - Son Dakika


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