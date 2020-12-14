Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçakla yaralanmasıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da ev sahibiyle kiracı arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçakla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polisin bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan aynı aileden U.E, S.E, F.E. ve B.E'nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, "görevli memura etkin direnme" ve "kesici aletle yaralama" suçlamasıyla tutuklandı.

Eyyübiye ilçesinde dün kiracıyla ev sahibi arasındaki kavgaya müdahale eden 2 polis memuru yaralanmış, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.