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Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor

1 saat önce

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili oluyor, System.String[]
Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 44 derece kaydedildi.
Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı.
Kentte çocuklar ise belediyeye ait ücretsiz havuzlarda serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan kırsal mahallelerdeki bazı çocuklar da tehlikeye aldırmadan sulama kanallarına girdi.
Çocuklardan Mustafa Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür kentte havaların iyice ısındığını, serinlemek için arkadaşlarıyla havuza geldiğini söyledi.
Vatandaşlardan Sadık Kara ise sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini, gölgede bile durmanın zorlaştığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:48 Kaynak: AA
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