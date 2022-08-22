Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı

22.08.2022 11:15
Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı

Şanlıurfa'da, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından elde edilen coğrafi işaretli isot (pul biber), tezgahlarda yerini almaya başladı.

Şanlıurfa'da, kavurucu sıcakta uzun ve zahmetli bir sürecin ardından elde edilen coğrafi işaretli isot (pul biber), tezgahlarda yerini almaya başladı.

İlkbaharda ekilen, bakım ve sulamasının ardından ağustosta hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlara getiriliyor.

Biberler, geçimlerini isot üreterek sağlayan aileler tarafından yıkandıktan sonra saplarından ve çöplerinden ayıklanıyor.

Kavurucu sıcağın biberin acısıyla birleşmesiyle çalışanlar için daha da zorlu hale gelen işlemlerde, biberler elle parçalanıp makineden geçiriliyor, kuruması için naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Şeffaf poşetlere konularak güneşe bırakılan biberler, istenilen renge göre koyulaştırılıyor. İsot işçileri, zaman zaman 40 dereceyi aşan sıcak havaya ve biberin acısına rağmen gün boyu mesai yapıyor.

"Günlük 7-8 ton Urfa isotu işleniyor"

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, kentte isot mesaisinin aşırı sıcak altında sürdüğünü söyledi.

Bu yıl biber veriminin düşük olduğunu ve sezona yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirten Mermer, "Biber sezonuna yaklaşık 10 gün önce başladık. Bu yıl biber sıkıntılı, bölgede çiftçilerin biberi az ekmesinden dolayı ürün rekoltesi düşük. Biber ekim alanının yüzde 70 azaldığını tahmin ediyoruz. Geçen yıllarda 10-20 bin tona yakın biber işlenirken bu yıl sayının düşeceğini tahmin ediyoruz. Bize gelen bilgilere göre günlük 7-8 ton Urfa isotu işleniyor." diye konuştu.

Şanlıurfa'da isotu daha kaliteli ve daha iyi şartlarda üretmek adına yetkililerden destek beklediklerini ifade eden Mermer, "İsotumuz çok kaliteli, talebe göre yurt dışına da gönderiyoruz. Gerek belediyelerin gerek diğer kurumların isot üretimini desteklemelerini istiyoruz. Diğer illerde özellikle fide desteği veriliyor. Bunu Şanlıurfa'da da bekliyoruz" dedi.

Sıcak havada "acı" mesai

İsot üretiminde çalışan Ahmet Ertem, bu işi yaparak harçlığını çıkarmaya çalıştığını belirterek, "Hava sıcaklığı 40 dereceyi buluyor fakat bizler isotun acısıyla birlikte sıcaklığı 50 derece hissediyoruz. Günlük yaklaşık 15 saat çalışıyoruz. İş yoğunluğuna göre değişiyor. Ürün çok geldiği zaman fazla oluyor, az geldiği zaman da işimiz erken bitiyor." diye konuştu.

Biber temizleyen işçilerden Birgül Demir de kavurucu sıcağa rağmen ekmek paralarını çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'nın tescilli isotu tezgahlarda yerini almaya başladı - Son Dakika

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