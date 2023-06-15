Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu

15.06.2023 16:22

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 12 yaşındaki A.D. adlı çocuğun cesedi, Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi'nde kendisini asmak suretiyle intihar ettiği şeklinde bulundu. Olayın aydınlatılması için idari ve adli soruşturma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı.

Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki A.D. ölü bulundu. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kayıp olarak aranan çocuğun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlimiz Eyyübiye ilçesi Beşat İncirli Mahallesi'nde A.D. adında bir çocuğumuz kendisini asmak suretiyle intihar etmiştir. Olayın vuku bulduğu andan itibaren kolluk kuvvetlerimiz olayın aydınlatılması için sahada tüm ekiplerimizle birlikte hassas şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca; olayın tüm detayları ile aydınlatılması için Valiliğimiz tarafından idari soruşturma, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Süreç hakkında adli işlemler, hassasiyetle yürütülmektedir. Çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

4 gündür aranıyordu! Kendini asan 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde 4 gün önce kaybolan 12 yaşındaki A.D'nin bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • VATAN SEVER: 12 YAŞINDAKİ ÇOCUK ASILARAK İNTİHAR ETMEYİ NERDEN BİLSİN? BU BECERİYE SAHİP BİLE DEĞİLDİR. Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • VATAN SEVER: Şanlıurfada 12-17 yaş aralığında kaç çocuk intihar etmiş? bu çocuklar neden intihar ediyor? acaba gerçekten intihar mı yoksa başka bir şey mi var? 12 yaşındaki çocuk asılarak intihar etmeyi nerden bilsin? Bu soruların cevapları araştırılmalıdır. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • süleyman hakan gökşen: ÇOCUK NEDEN KENDİNİ ASSIN ? BUNA KARGALAR BİLE GÜLER... Cevap Yaz 39 0 Yayından Kaldır
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Şanlıurfa, İntihar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan 12 yaşındaki çocuk ölü bulundu - Son Dakika


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