Şanlıurfa'da kaybolan 14 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale içesinde 14 yaşındaki çocuğun kaybolması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Seyitören Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Eskin'den 3 gün önce evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Eskin ailesinin ve çevredeki vatandaşların aramalarına rağmen bulunamayan Eskin'in kayıp olduğu güvenlik güçlerine bildirildi.

Polis ve jandarma ekipleri, İbrahim Eskin'i aramak için çalışma başlattı.

Baba Hacı Eskin, AA muhabirine, çocuğunun herhangi bir probleminin bulunmadığını söyledi.

Çocuğunu görenlerin kendileriyle irtibata geçmesini isteyen Eskin, "En son ilçe merkezinde görülmüş. Oğlumuzu gören ve bilenlerin sosyal medya aracılığıyla bize ya da güvenlik güçlerini ulaşmasını istiyoruz. Oğlumuzdan gelecek güzel bir haberi bekliyoruz." dedi.