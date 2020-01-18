Şanlıurfa'da kaybolan 2 kardeş bulundu - - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaybolan 2 kardeş bulundu -
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dün saat 08.30 sıralarında karnelerini aldıktan sonra kaybolan Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp (11) sağ olarak bulundu. Polis eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.
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