Şanlıurfa'da kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

08.05.2023 20:25

Şanlıurfa'da okul çıkışı kaybolan ve 4 gündür aranan 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Diğer çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Haliliye ilçesinde Zeytindalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç okul çıkışı eve gitmedi. Çocukların eve gitmemesi üzerine merak eden aileleri, okula giderek çocuklarını sordu.

Şanlıurfa'da kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

KORKTUĞU İÇİN SÖYLEYEMEMİŞ

Çocukların okuldan çıktığını öğrenen yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların son olarak okuldaki başka bir arkadaşları ile görüldüğünü belirleyen ekipler, çocuğa ulaşmayı başardı. İddiaya göre çocuk, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti.

CANSIZ BEDENİ KÖPRÜ DEMİRLERİNE TAKILDI

Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Su seviyesi indikten sonra kanala giren dalgıç polisler, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Ahmet Serhat Kurt'un cesedine ulaşıldı. Balaban Köprüsü demirlerine takılan ceset, dalgıç polisler tarafından sudan çıkartıldı.

Şanlıurfa'da kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

DİĞER ÇOCUĞU ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Cenaze aracına konulan ceset otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları ise sınır krizleri geçirdi. Diğer çocuğu arama çalışmaları aynı bölgede devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kayıp 2 çocuktan birinin cansız bedeni sulama kanalında bulundu - Son Dakika


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