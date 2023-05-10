Şanlıurfa'da kaybolan 2 öğrenciden diğerinin de cansız bedeni bulundu

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Arama çalışmalarının 6'ncı gününde dalgıç polisler tarafından diğer öğrencinin bulunduğu bölgede tespit edilen ceset, sudan çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ahmet Serhat Kurt 'un cesedi ise arama çalışmalarının 4'üncü gününde aynı bölgede bulunmuştu.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Zeytindalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi birinci sınıfta okuyan 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç, okul çıkışı eve gitmeyince merak eden aileleri okula giderek çocuklarını sordu. Çocukların okuldan çıktığını öğrenen yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların son olarak okuldaki başka bir arkadaşları ile görüldüğünü belirleyen ekipler, çocuğa ulaşmayı başardı. İddiaya göre çocuk, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti. Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Dalgıç polisler, suya girerek çocukları bulmaya çalıştı. Yapılan çalışmada Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İlk cesedin bulunduğu Balaban Köprüsü bölgesinde yapılan aramada Mehmet Fırat Tunç'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi genişleten ekipler, 6 gün sonra Mehmet Fırat Tunç'un da cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çocukların suya nasıl düştüklerinin araştırıldığı öğrenildi.