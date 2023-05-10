Şanlıurfa'da kaybolan 2 öğrenciden diğerinin de cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da kaybolan 2 öğrenciden diğerinin de cansız bedeni bulundu

10.05.2023 15:19

Şanlıurfa'da okul çıkışı kaybolan iki arkadaş için ekipler seferber oldu. Sulama kanalına düştükleri belirlenen 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt'un cesedinin ardından, arama çalışmalarının 6. gününde de Mehmet Fırat Tunç'tan acı haber geldi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Zeytindalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi birinci sınıfta okuyan ve sulama kanalına düştükleri belirlenen 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt'un cesedinin ardından, arkadaşı Mehmet Fırat Tunç'tan da acı haber geldi.

6. GÜNDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6'ncı gününde dalgıç polisler tarafından diğer öğrencinin bulunduğu bölgede tespit edilen ceset, sudan çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ahmet Serhat Kurt'un cesedi ise arama çalışmalarının 4'üncü gününde aynı bölgede bulunmuştu.

Şanlıurfa'da kaybolan iki öğrenciden de acı haber geldi

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yer alan Zeytindalı Eğitim Kampüsü Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi birinci sınıfta okuyan 14 yaşındaki Ahmet Serhat Kurt ve arkadaşı Mehmet Fırat Tunç, okul çıkışı eve gitmeyince merak eden aileleri okula giderek çocuklarını sordu. Çocukların okuldan çıktığını öğrenen yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bölgedeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi. Kayıp çocukların son olarak okuldaki başka bir arkadaşları ile görüldüğünü belirleyen ekipler, çocuğa ulaşmayı başardı. İddiaya göre çocuk, arkadaşlarının kanala düştüğünü ve korktuğu için kimseye söylemediğini belirtti. Kayıp çocukların düştüğü yere giden ekipler, kanalın suyunu kesti. Dalgıç polisler, suya girerek çocukları bulmaya çalıştı. Yapılan çalışmada Ahmet Serhat Kurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İlk cesedin bulunduğu Balaban Köprüsü bölgesinde yapılan aramada Mehmet Fırat Tunç'a ulaşılamadı. Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeyi genişleten ekipler, 6 gün sonra Mehmet Fırat Tunç'un da cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Çocukların suya nasıl düştüklerinin araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ahmet Serhat, Mehmet Fırat, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaybolan 2 öğrenciden diğerinin de cansız bedeni bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Portekizli ekip, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak!
00:55 Düğmeye bastılar! Portekiz ekibi, Bruma'yı bu kez bonservisiyle alacak
00:42 Madrid Obradovic'in takımınu ezdi geçti! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:36 Obradovic yıkıldı! İşte THY Euroleague Final Four eşleşmeleri
00:23 Memleket Partisi, Muharrem İnce ile ilgili açıklama yaptı: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:17 Muharrem İnce ile ilgili Memleket Partisi'nden açıklama geldi: Tansiyonu yükseldiği için mitingler iptal edildi
00:19 İstanbul'daki büyük finalin isimleri belli olmaya başladı! Inter, yolu yarıladı
00:13 Yolu yarıladılar! İlk yarıda fişi çeken Inter, İstanbul'daki finale göz kırptı
00:15 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
00:09 Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına bir yorum da İbrahim Kalın'dan: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 06:30:51. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaybolan 2 öğrenciden diğerinin de cansız bedeni bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement