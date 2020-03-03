Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 12 ve 13 yaşındaki kardeşler bulundu.

Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 12 ve 13 yaşındaki kardeşler bulundu.

Kent merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları Mustafa (12) ile Yunuscan (13) Gören, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Evlerine dönmeyen çocukların, okuldan erken ayrıldıklarının tespit edilmesi üzerine aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri iki kardeşin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

İlçe merkezindeki belediye hoparlörlerinden de çocukların kaybolduklarına ilişkin anons yapıldı.

"Alışveriş merkezinin önünde bulundular"

Baba Mahmut Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sayıda vatandaşın çocuklarını bulmak için kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Gören, "Bazı arkadaşlarım arabalarıyla çocuklarımı aramaya koyulmuştu. Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin önünde çocuklarıma rastlamışlar. Ben de haberi alır almaz söz konusu yere gittim. Çok şükür çocuklarım sağ salim bulundu. Bu süreçte bize destek veren herkesten Allah razı olsun. Polis ve güvenlik birimlerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa, Haliliye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:10 Kaynak: AA
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