Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 12 ve 13 yaşındaki iki kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa'da kaybolan iki kardeş için arama çalışması başlatıldı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan 12 ve 13 yaşındaki iki kardeşin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde ikamet eden Gören ailesinin oğulları 12 yaşındaki Mustafa ile 13 yaşındaki Yunuscan Gören, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

Okuldan erken ayrıldıkları tespit edilen Gören kardeşlerden haber alınamayınca aile, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Polis ve jandarma ekipleri iki kardeşlerin bulunması için bölgede çalışma başlattı.

Bu arada ilçe merkezinde belediye hoparlörlerinden "İlçemizde 12 ve 13 yaşında iki kardeş kaybolmuştur. Çocukları görenlerin ya da kendileriyle ilgili bilgisi olanların güvenlik güçlerine ve belediyemize bilgi vermesi önemle rica olunur." şeklinde anonslar yapılıyor.

Baba Mahmut Gören, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını bulmak için seferber olduklarını söyledi.

Oğullarının en son kent merkezinde görüldüğünü belirten Gören, "Çocuklarımın ikisinin de ayağında siyah spor ayakkabı vardı. Birinin üzerinde siyah eşofman diğerinin üzerinde ise kolsuz yelek bulunuyor. Çocuklarımı görenler, 0542 542 82 06 numaralı telefondan bana ulaşabilir. Allah rızası için herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.

Şanlıurfa, Haliliye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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