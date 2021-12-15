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Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

15.12.2021 16:53

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan iki gündür haber alınamıyor "Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz" Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 arkadaştan iki gündür haber alamayan aileleri, yetkililerden çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan iki gündür haber alınamıyor

"Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz"

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 arkadaştan iki gündür haber alamayan aileleri, yetkililerden çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Salı günü sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan ile Mehmet Albayrak'tan iki gündür haber alınamıyor. Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

"Çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz"

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz'ın annesi Fatma Uyuşmaz, "Sabah saatlerinde, anne ben işe gideceğim dedi. Daha sonra iş elbiselerini de alarak evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Çok kötü durumdayız. 4 arkadaşı ile birlikte kayıplar. Hem telefonlarını hem de sosyal medya hesaplarını kapatmışlar. Ulaşamıyoruz, çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Bize yardım edin" dedi.

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz'ın babası Mehmet Hacı Uyuşmaz, "İki gündür oğluma ulaşamıyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Çok kötü durumdayız. Her yerde arıyoruz. Duyan gören olursa lütfen bize yardım etsin" şeklinde konuştu.

"Bizi duyuyorsan evine dön"

Kaybolan gençlerden Faysal Bilgiç'in ağabeyi Nurullah Bilgiç, kardeşine "Kardeşim iki gündür seni arıyoruz. Neredeysen çık gel. Kardeşim ailen olarak perişan bir haldeyiz. Bizi duyuyorsan gel seni bekliyoruz" diye seslendi.

Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

Mehmet Albayrak, Mehmet Doğan, Şanlıurfa, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kayıp 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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