Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

23.07.2022 21:23
Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu

ŞANLIURFA'da, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Sakıp Başak'ın (25) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da, ailesi tarafından kayıp olarak aranan Sakıp Başak'ın (25) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İkiağız Mahallesi'nde geçen sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce evden çıkan Sakıp Başak, geri dönmeyince ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Kayıp gencin bulunması için bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine sualtı dalgıç polislerinden yardım istendi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç polisler, Çatılı Mahallesi'nde sulama kanalında Başak'ın cansız bedenini buldu. Sudan çıkarılan Başak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kayıp gencin cesedi kanalda bulundu - Son Dakika
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