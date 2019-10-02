Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kayıp kişi bulundu
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Şanlıurfa'da kayıp kişi bulundu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Şanlıurfa'da kayıp kişi bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Beyburcu mahallesindeki evinden sabah ayrılan zihinsel engelli Gaffure Tepeci'ye (24) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.

Ekiplerce sahada yürütülen çalışmalar sonrası Tepeci, Birecik ilçesi kırsalındaki Mayancı mahallesinde bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tepeci daha sonra ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa, Jandarma, Halfeti, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:34 Kaynak: AA
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