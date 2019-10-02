Şanlıurfa'da kayıp kişi bulundu
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:34 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde kaybolan kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Beyburcu mahallesindeki evinden sabah ayrılan zihinsel engelli Gaffure Tepeci'ye (24) ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD'a bildirdi.
Ekiplerce sahada yürütülen çalışmalar sonrası Tepeci, Birecik ilçesi kırsalındaki Mayancı mahallesinde bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen Tepeci daha sonra ailesine teslim edildi.
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