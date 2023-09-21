Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış - Son Dakika

Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış

Son Güncelleme: 21.09.2023 16:14

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranırken sulama kanalında cesedi bulunan lise öğrencisi Fevzettin A.'nın intihar ettiği anlaşıldı. 15 yaşındaki çocuğun cep telefonunda yapılan incelemede bir ses kaydı bulundu.

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranırken dün sulama kanalında cesedi bulunan lise öğrencisi Fevzettin A.'nın (15) intihar ettiği anlaşıldı. Kanal kenarında bulunan cep telefonunda yapılan incelemede Fevzettin'in intihar edeceğini söyleyerek helallik istediği ses kaydı ortaya çıktı.

3 GÜN ÖNCE EVDEN AYRILDI

Dün akşam saatlerinde Ballıca Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Emirler Mahallesi'nde oturan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzettin A., 3 gün önce evden ayrıldı. Eve dönmeyen çocuğun ailesi, çevrede yaptığı aramada kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu.

3 gündür aranan 15 yaşındaki çocuğun sulama kanalında cansız bedeni bulundu! Cep telefonundaki ses kaydı yürek yakıyor

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, bölgede geçen DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında Fevzettin A.'nın telefon ve cüzdanını buldu. Çocuğun kanala düşmüş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar arama yaptı. Aramalarda Fevzettin A.'nın cenazesine ulaşıldı.

SES KAYDINDA HELALLİK İSTEMİŞ

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, kanal kenarında bulunan cep telefonu incelemesinde Fevzettin A.'nın ölmeden önce kayıt yaptığını tespit etti. Fevzettin A.'nın kanal kenarında yaptığı kayıtta helallik isteyerek, "Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babam hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Hiçbir zaman babam beni öpmedi. Ben onu öpmedim. Böyle bir fırsatım olmadığı için çok şansızım. Hakkını helal etsin diyorum. Sonrasında kimsenin namusuna Allah'a şükür el uzatmadık. Kimseye bir borcum yok, ölüm sebebim bir sıkıntı olduğundan değil" dediği belirlendi.

Fevzettin A.'nın cenazesi yakınları tarafından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jandarma, İntihar, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış - Son Dakika
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