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Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

15.12.2021 16:33
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 arkadaştan iki gündür haber alınamıyor. Aileler, yetkililerden çocuklarının bulunması için yardım bekliyor.

Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinden itibaren evden çıkan çocukluk arkadaşları Faysal Bilgiç (18), Furkan Uyuşmaz (18), Mehmet Doğan (17) ile Mehmet Albayrak'tan (19) iki gündür haber alınamıyor. Ailelerinin polise kayıp ihbarında bulunduğu 4 arkadaş, emniyet ekiplerini alarma geçirdi.

"ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz'ın annesi Fatma Uyuşmaz, "Sabah saatlerinde, anne ben işe gideceğim dedi. Daha sonra iş elbiselerini de alarak evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Çok kötü durumdayız. 4 arkadaşı ile birlikte kayıplar. Hem telefonlarını hem de sosyal medya hesaplarını kapatmışlar. Ulaşamıyoruz, çocuklarımızın sağlığından endişe ediyoruz. Bize yardım edin" dedi.

"İKİ GÜNDÜR ULAŞAMIYORUM"

Kaybolan gençlerden Furkan Uyuşmaz'ın babası Mehmet Hacı Uyuşmaz, "İki gündür oğluma ulaşamıyorum. Telefonuna ulaşamıyorum. Aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Çok kötü durumdayız. Her yerde arıyoruz. Duyan, gören olursa lütfen bize yardım etsin" şeklinde konuştu.

"BİZİ DUYUYORSAN EVİNE GÖN"

Kaybolan gençlerden Faysal Bilgiç'in ağabeyi Nurullah Bilgiç, kardeşine, "Kardeşim iki gündür seni arıyoruz. Neredeysen çık gel. Kardeşim, ailen olarak perişan bir haldeyiz. Bizi duyuyorsan gel, seni bekliyoruz" diye seslendi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor

Mehmet Albayrak, Mehmet Doğan, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 4 arkadaştan 2 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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