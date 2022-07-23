Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

23.07.2022 20:23
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Haliliye ilçesinin İkiağız Mahallesi'nde dün çalışmak üzere tarlaya giden Sakıp Başak'tan (25) haber alamayan ailesi, arama çalışmalarıyla da çocuklarına ulaşamadı.

Çocuklarının sulama kanalına düşmüş olabileceğini düşünen aile, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polislerin sulama kanalında yaptığı arama çalışma sonucu, Başak'ın cesedine ulaşıldı.

Başak'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan gencin cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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