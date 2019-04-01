Şanlıurfa'da Kayyumların Hizmeti Sonrası AK Parti Kazandı

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HDP'den "İstanbul ve Ankara'yı Biz Kazandırdık" İması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız