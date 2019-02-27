Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı

1 saat önce

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı.

Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı.  Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.

Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:59 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Minibüs, Dolmuş ve Taksilerin Yaş Sınırı Yükseltildi Seçime Sayılı Günler Kala Sarıyer'in Derbent Mahallesi İçin Hazırlanan İmar Planları Değiştirildi

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]