Şanlıurfa'da Kaza: 3 Yaralı

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı.

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.'nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nin kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı. Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.



Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa

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